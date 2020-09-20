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Вытянули за уши: супруги спасли испуганную косулю, упавшую в котлован на Урале

Анна Берестовая
03:15 20.09.2020
Животное пыталось самостоятельно выбежать наружу, но срывалось у края глубокого котлована.
© Видео: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online), Вконтакте © Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online), Вконтакте

В субботу, 19 сентября, вблизи трассы Екатеринбург – Тюмень из глубокого каменного котлована была спасена маленькая косуля, упавшая туда и тщетно пытавшаяся выбраться.

Чудесное спасение произошло благодаря внимательности и стараниям супружеской пары, оказавшейся неподалеку и услышавшей жалобные крики животного.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мужчина, следуя советам снимающей процесс жены, спускается в яму, ставшую ловушкой для косули и пытается помочь ей выбраться на волю.

«Ты ее должен вытолкнуть», - рекомендует женщина за кадром.

Задачу спасателям осложняло то, что напуганный зверь метался по кругу, то останавливаясь ненадолго, то отчаянно пытаясь забежать по наклонной поверхности вверх.

Спустя пару минут косулю, которая удивительным образом не пыталась вырываться из человеческих рук, удалось освободить. Для этого мужчине пришлось подтолкнуть ее вверх, а женщине буквально за уши вытянуть наружу.

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