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За время поисков рыбинского убийцы удалось найти 12 человек, находившихся в розыске

Анна Берестовая
02:36 20.09.2020
Для их обнаружения было проверено свыше 170 адресов на территории региона.
За время поисков рыбинского убийцы удалось найти 12 человек, находившихся в розыске
© Фото: Пресс-служба УФСИН России по Костромской области

В Костромской области в ходе специальных мероприятий по поиску убийцы двух сестер в Рыбнинске сотрудниками правоохранительных органов и службы судебных приставов были найдены 12 граждан, находящихся в розыске.

Для обнаружения скрывающихся лиц было проверено свыше 170 адресов на территории региона. Для определения местонахождения осужденных была проведена длительная и широкая работа, включающая поиски через знакомых и родственников.

Один из задержанных был взят под стражу в Ярославской области. Другой разыскиваемый отказывался выходить к правоохранителям и находился в квартире под защитой агрессивной немецкой овчарки.

Как рассказали в УФСИН РФ по Костромской области, сотрудникам «пришлось применить творческий подход» для того, чтобы выманить животное из жилища и успешно задержать прятавшегося от закона гражданина.

Все обнаруженные граждане были направлены в полицейские отделения до начала судебных рассмотрений.

Подозреваемый в убийстве двух сестер в Рыбинске был задержан правоохранителями 18 сентября. От полиции он прятался в высокой траве в одном из садоводческих товариществ. В субботу городской суд Рыбинска отправил его под арест.

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