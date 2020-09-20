В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 5 069.

Также за сутки московские медики выявили 860 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По России суточный прирост составил 6 148.

Всего с начала пандемии на территории РФ было зарегистрировано 1 103 399 случаев инфицирования коронавирусом, из них 276 493 - в Москве. Врачам удалось вылечить 909 357 пациентов, 19 418 человек, к сожалению, скончались.