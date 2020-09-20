Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца года

До конца 2020 года Минск и Москва намерены решить вопрос об отмене роуминга на территории обеих стран, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему», - сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Очередные онлайн-переговоры по вопросу отмены роуминга запланированы на 25 сентября.

В декабре прошлого года Минкомсвязи России сообщил о подписании дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве.

Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.