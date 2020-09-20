ЦПВС: в подготовке провокаций с отравляющими веществами в Сирии причастны сотрудники «Белых касок»

В подготовке провокаций и инсценировок с отравляющими веществами на юге Идлибской зоны принимают участие сотрудники скандальных «Белых касок». Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС, контр-адмирал Александр Гринкевич.

«По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе, к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдо-правозащитной организации "Белые каски"», - сказал он на брифинге.

По словам Гринкевич, террористы намерены инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес с целью обвинить правительство страны в применении химического оружия против мирного населения.

Незадолго до этого в ЦПВС сообщали, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* планируют постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия в Сирии с участием зарубежных СМИ.



*Запрещенная на территории России террористическая организация