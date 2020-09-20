В ЦПВС предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

На территории Сирийской Арабской Республики в южной части Идлибской зоны деэскалации боевики готовят провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщили на брифинге в Центре по примирению враждующих сторон.

«В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», - уточнил заместитель руководителя ЦПВС, контр-адмирал Александр Гринкевич.

Уточняется, что в подготовке провокаций принимают участие сотрудники скандальных «Белых касок».

Ранее российские военные сообщали, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* планируют постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия в Сирии с участием зарубежных СМИ.



*Запрещенная на территории России террористическая организация