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В ЦПВС предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

Светлана Головина
22:14 20.09.2020
По словам Гринкевича, в подготовке провокаций принимают участие сотрудники скандальных «Белых касок».
В ЦПВС предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии
© Фото: Azalden Idlib INA Photo Agency Globallookpress

На территории Сирийской Арабской Республики в южной части Идлибской зоны деэскалации боевики готовят провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщили на брифинге в Центре по примирению враждующих сторон.

«В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», - уточнил заместитель руководителя ЦПВС, контр-адмирал Александр Гринкевич.

Уточняется, что в подготовке провокаций принимают участие сотрудники скандальных «Белых касок».

Ранее российские военные сообщали, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*  планируют постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия  в Сирии с участием зарубежных СМИ.


*Запрещенная на территории России террористическая организация

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