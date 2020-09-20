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В США заявили, что модернизируют ядерный арсенал в случае непродления ДСНВ

Светлана Головина
21:45 20.09.2020
По словам спецпредставителя американского президента, предложенные на данный момент условия являются разумными.
В США заявили, что модернизируют ядерный арсенал в случае непродления ДСНВ
© Фото: Defense.gov

Специальный представитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о возможных новых условиях продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Россия не примет их предложение до президентских выборов.

По его словам, предложенные на данный момент условия являются «весьма разумными».

«Если Россия не примет предложение, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход" повысится», - сказал Биллингсли.

Спецпредставитель акцентировал, что на данный момент предложение остается в силе в том виде, в котором оно было сделано.

В случае, если до февраля следующего года Москва и Вашингтон не выйдут на предложенное соглашение, то американская сторона не намерена продлевать ДСНВ, так как он невыгоден для них, рассказал Биллингсли «Коммерсантъ».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложенные Штатами условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений нереалистичны.

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