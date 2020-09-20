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«Белавиа» анонсировала возобновление рейсов в Россию

Светлана Головина
20:49 20.09.2020
По словам представителя авиакомпании полеты запланированы на октябрь.
«Белавиа» анонсировала возобновление рейсов в Россию
© Фото: Markus Mainka picture alliance Globallookpress

Белорусская авиакомпания «Белавиа» намерена возобновить перелеты в Россию с 1 октября, сообщили в справочной службе авиаперевозчика.

По словам представителя «Белавиа» на сентябрь рейсы не запланированы.

«Возможно, это российские авиакомпании, такие как «Аэрофлот», выполняют рейсы (в Минск с 26 сентября - Прим.ред), а пока у «Белавиа» сообщения с Россией нет», - пояснили РИА Новости в справочной службе.

Незадолго до этого Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому возобновляется международное сообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

На данный момент после введенных ограничений из-за коронавируса авиасообщение было возобновлено с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. 

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