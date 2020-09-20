В стране и мире «Белавиа» анонсировала возобновление рейсов в Россию Светлана Головина По словам представителя авиакомпании полеты запланированы на октябрь. © Фото: Markus Mainka picture alliance Globallookpress Белорусская авиакомпания «Белавиа» намерена возобновить перелеты в Россию с 1 октября, сообщили в справочной службе авиаперевозчика. По словам представителя «Белавиа» на сентябрь рейсы не запланированы. «Возможно, это российские авиакомпании, такие как «Аэрофлот», выполняют рейсы (в Минск с 26 сентября - Прим.ред), а пока у «Белавиа» сообщения с Россией нет», - пояснили РИА Новости в справочной службе. Незадолго до этого Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому возобновляется международное сообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. На данный момент после введенных ограничений из-за коронавируса авиасообщение было возобновлено с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует