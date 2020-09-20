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В парке «Патриот» прошел фестиваль фейерверков «Ростех»

Светлана Головина
20:17 20.09.2020
По решению организаторов, в этом году мероприятие не имело международного статуса в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов РИА Новости

Самое красочное событие этой недели состоялось  у Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» - шестой фестиваль фейерверков «Ростех», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эффектные программы в подмосковной Кубинке продемонстрировали команды из шести Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Черкесска и Хабаровска.

В этом году мероприятие было проведено в формате телевизионного шоу.

«Из большого количества команд по России были отобраны только шесть. И вот они покажут свое мастерство - как умеют стрелять и какие праздники умеют делать.  А сейчас, представьте, каждый постарается показать лучшее, раскрыть свои секреты. Мне кажется, это будет намного интереснее, чем было у нас до этого», - отметила помощник генерального директора государственной корпорации «Ростех» Юлия Воронова.

По решению организаторов, в этом году фестиваль не имел международного статуса в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.

По единогласному решению жюри, победу одержала команда из Новосибирска «Большой праздник Сибирь». Серебро досталось участникам из Санкт-Петербурга «Пиротехнические дворы Петергофа», а бронзы была удостоена команда  из Хабаровска «Пироэффект».

Трансляция шестого  Международного фестиваля фейерверков «Ростех» проходила в эфире телеканала «Звезда».

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