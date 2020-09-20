Нарушение сна и ангедония: врачи рассказали о специфичном симптоме коронавируса

Одним из основных последствий коронавируса является хроническая усталость, которая может продолжаться неделями и даже месяцами, заявил клинический фармаколог, токсиколог и патологоанатом Александр Эдигер.



По словам специалистов, данный симптом характерен практически для всех групп пациентов и не зависит от степени течения COVID-19 и возраста больного.

«Многие жалуются на полную утрату работоспособности, нарушение сна, общий депрессивный фон, пеструю неврологическую симптоматику и «ангедонию» (теряется ощущение удовольствия от привычных процессов, которые были ранее)», - пояснил врач.

В то же время, врач подчеркивает, что различные последствия, могут проявиться и через несколько дней и даже месяцев после коронавируса, в частности, это касается бессимптомных пациентов.



Эдигер акцентировал, что подобные последствия происходят за счет поражения всей сосудистой системы организма и поражении центральной нервной системы, которое может носить комбинированный характер и проявляться как локально, так и рассеянно по организму.



Помимо этого, некоторые исследователи полагают, что хроническая усталость после перенесенной коронавируса могут быть одним из симптомов воспаления сердечной мышцы.

Согласно результатам исследования ученых из Германии , подобное было выявлено у 60% выздоровевших.

«Невротические явления и слабость отмечаются в течение нескольких месяцев. Даже у тех, кто болел легко, явления невроза присутствуют. Это очень тяжелая болезнь, которая заставляет мобилизоваться на борьбу с ним весь организм и высасывает силы», - прокомментировала «Московскому комсомольцу» врач высшей категории, терапевт, ревматолог и гематолог Наталия Ленская.

На данный момент сотни специалистов по всему миру выявляют различного рода симптомы коронавируса и пока их число только растет.

По последним данным, всего в мире заражены коронавирусом 30 777 606 человек, из которых выздоровели 21 016 80.