СМИ: в Тюмени прогремел взрыв в жилом доме
На данный момент жильцы были эвакуированы.
© Фото: МЧС по Тюменской области
В воскресенье, 20 сентября, в многоквартирном доме Тюмени произошел взрыв газа, сообщили в ГУ МЧС по региону.
На данный момент жильцы были эвакуированы.
«Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажки, повреждены три балкона и частично - две квартиры», - пишет «Интерфакс».
По предварительным данным, ранены два человека.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.