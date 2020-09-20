СМИ: в Тюмени прогремел взрыв в жилом доме

В воскресенье, 20 сентября, в многоквартирном доме Тюмени произошел взрыв газа, сообщили в ГУ МЧС по региону.



На данный момент жильцы были эвакуированы.

«Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажки, повреждены три балкона и частично - две квартиры», - пишет «Интерфакс».

По предварительным данным, ранены два человека.



Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.