Улицы и набережные столицы перекроют в связи с Московским марафоном

В столице в воскресенье, 20 сентября, временно будут перекрыты некоторые улицы, бульвары и набережные для проведения Московского марафона.

Полное ограничение движения транспорта будет произведено с 07.00 до 17.00, к примеру, на Смоленском и Зубовском бульварах, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на Хамовническом Валу, улице Лужники и части Смоленской улицы.

Перекрыты будут также Тверская, Красная Пресня, Баррикадная и еще множество московских улиц и бульваров. Отрезки пути начнут заново открываться постепенно.

Кроме того, как указывает пресс-служба столичного департамента транспорта в Сети, парковки на пространстве проведения забега будут ликвидированы с 00.01 субботы до конца мероприятия.