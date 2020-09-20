В стране и мире В Киеве прогремел взрыв на предприятии: есть пострадавшие Светлана Головина На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. © Фото: kyiv.dsns.gov.ua В воскресенье, 20 сентября, на заводе пивоварения произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько сотрудников. «В одном из помещений завода произошел взрыв, в результате пострадали двое работников, их госпитализировали», - сообщает Вартові еспресо в Facebook.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Все причины произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует