В Киеве прогремел взрыв на предприятии: есть пострадавшие
На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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В воскресенье, 20 сентября, на заводе пивоварения произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько сотрудников.
«В одном из помещений завода произошел взрыв, в результате пострадали двое работников, их госпитализировали», - сообщает Вартові еспресо в Facebook.
На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Все причины произошедшего устанавливаются.