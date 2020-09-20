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Крупные беспорядки и жесткие заявления ЕС: что сейчас происходит в Белоруссии

Светлана Головина
Игорь Балдин
18:27 20.09.2020
Массовые акции протестов начались в республике после оглашения результатов президентских выборов 9 августа.
Крупные беспорядки и жесткие заявления ЕС: что сейчас происходит в Белоруссии
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

В понедельник, 14 сентября, в Сочи прошла встреча президентов Белоруссии и России. Это первые личные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина с тех пор, как в августе прошли выборы и в Минске начались массовые беспорядки.

«Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», - сказал на встрече российский лидер.

По словам его белорусского коллеги, на данный момент в Минске стало спокойнее, однако по воскресеньям все еще проходят большие митинги.

На этой встрече Путин подтвердил то, о чем говорил еще в самый разгар белорусского кризиса: если возникнет необходимость, Россия на законных основаниях - это прописано в договоре о коллективной безопасности - сможет защитить соседа. Пока, правда, такой необходимости и нет.

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже Вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства», - уточнил президент России.

Конечно, протесты серьезно ударили по экономике Белоруссии. Забастовки на МАЗе, МТЗ, БелАЗе и «Беларуськалии», по самым скромным подсчетам, уже обернулись потерями в 500 миллионов долларов. Однако и здесь российская сторона готова поддержать соседа, так как это выгодно обеим странам.  

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит - 1,5 млрд долларов. Наши министры ведут переговоры на этот счет. Мы должны будем продолжить сотрудничество и в оборонной сфере. Прежде всего имею в виду оборонные предприятия», - акцентировал Путин.

В то же время, глава МИД Литвы, где сейчас проводят учения НАТО, чувствуя за спиной сильное плечо, не стесняется в выражениях и переходит на совсем недипломатичный язык, называя Лукашенко «неадекватным человеком».

Когда протесты в Минске только начинались, литовские и польские политики были куда осторожнее в высказываниях. Теперь они и не пытаются что-либо скрывать.

Лицо белорусской оппозиции Светлана Тихановская живет в Вильнюсе и оттуда проводит свои видеотрансляции. Ее штаб-квартира находится в Варшаве, ключи от которой экс-кандидату в президенты Белоруссии вручал лично польский премьер. Куда ведут все нити -  уже не секрет, тут, как принято говорить, все понимают.

«По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии ключевую роль играют США. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил», - заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Подробнее о том, как прошли переговоры Путина и Лукашенко, а также о том, что на данный момент происходит в Белоруссии смотрите в сюжете Игоря Балдина.


Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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