Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не знаю, куда дальше двигаться»: Гришаева о потере своего наставника Борисова

Валентина Пескова
18:25 20.09.2020
Сегодня утром стало известно о смерти знаменитого телеведущего и педагога Театрального института имени Щукина Михаила Борисова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mihailborisov.ru

Актриса Нонна Гришаева тяжело переживает потерю известного телеведущего Михаила Борисова, который дал ей «путевку в жизнь», приведя работать на телевидение. А в дальнейшем - поставив музыкальный спектакль «Леди Совершенство» в Московском областном театре юного зрителя, художественным руководителем которого актриса является с 2014 года.

«Михаил Борисович был для меня не просто учителем, а человеком, который по жизни вел за руку. Это человек, который меня привел на телевидение и благодаря которому  я попала в Театр Вахтангова. Человек, который, когда я получила театр, поставил для меня спектакль, в котором я сыграла Мэри Поппинс. Он был на всех моих премьерах и его мнение было всегда для меня определяющим в творчестве. Он уговорил меня набрать курс в ГИТИСе в прошлом году. И эта утрата лично для меня - абсолютно невосполнимая и катастрофическая. У меня такое ощущение, что я осталась просто одна в темной комнате - маленькая девочка, и не знаю, как дальше двигаться», - отметила в комментарии «Звезде» Гришаева.

Михаил Борисов с 1994 года был бессменным ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото». Профессиональный режиссер по образованию, Борисов преподавал в родном Театральном институте имени Бориса Щукина, где являлся художественным руководителем пяти режиссерских курсов и одного актерского. Кроме того, у него было два актерских курса в ГИТИСе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
17:52 В стране и мире
Видео
В Бресте правоохранители применили слезоточивый газ на акции протеста: видео
17:20 ОПК
Видео
Проверка «Егорьевцем»: как в академии ВВС определяют незаметность истребителей
16:40 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
15:56 В стране и мире
Видео
«Мы считали его отцом»: ученик Борисова Рузиль Гатин рассказал о заслуженном наставнике
14:00 Армия
Видео
Полевой лагерь для размещения иностранных участников учения «Кавказ-2020» развернут на полигоне Капустин Яр
Популярное
Популярное
Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
Видео
Огромный аллигатор заплыл во двор частного дома в США: видео
Видео
Диетолог назвал продукты для поддержания иммунитета осенью
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.