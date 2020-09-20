«Не знаю, куда дальше двигаться»: Гришаева о потере своего наставника Борисова

Актриса Нонна Гришаева тяжело переживает потерю известного телеведущего Михаила Борисова, который дал ей «путевку в жизнь», приведя работать на телевидение. А в дальнейшем - поставив музыкальный спектакль «Леди Совершенство» в Московском областном театре юного зрителя, художественным руководителем которого актриса является с 2014 года.

«Михаил Борисович был для меня не просто учителем, а человеком, который по жизни вел за руку. Это человек, который меня привел на телевидение и благодаря которому я попала в Театр Вахтангова. Человек, который, когда я получила театр, поставил для меня спектакль, в котором я сыграла Мэри Поппинс. Он был на всех моих премьерах и его мнение было всегда для меня определяющим в творчестве. Он уговорил меня набрать курс в ГИТИСе в прошлом году. И эта утрата лично для меня - абсолютно невосполнимая и катастрофическая. У меня такое ощущение, что я осталась просто одна в темной комнате - маленькая девочка, и не знаю, как дальше двигаться», - отметила в комментарии «Звезде» Гришаева.

Михаил Борисов с 1994 года был бессменным ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото». Профессиональный режиссер по образованию, Борисов преподавал в родном Театральном институте имени Бориса Щукина, где являлся художественным руководителем пяти режиссерских курсов и одного актерского. Кроме того, у него было два актерских курса в ГИТИСе.