В Бресте правоохранители применили слезоточивый газ на акции протеста: видео

В ходе акции протеста в Бресте сотрудники полиции использовали слезоточивый газ. Видео инцидента было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, как правоохранители подходят к толпе, после чего один из них достает баллончик с газом и начинает распылять. Протестующие начинают кричать и отпираться, однако силовики пытаются силой разогнать их.

Незадолго до этого пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в ходе беспорядков в Минске были задержаны десять человек, точное количество будет названо позднее, так как митинги проходят на территории всей республики.