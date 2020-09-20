В Минске задержаны более 10 протестующих
По информации МВД Белоруссии, все задержания связаны с нарушением законодательства о массовых мероприятиях
© Видео: nirvana6500_, Instagram © Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
В ходе акций протестов в столице Белоруссии были задержаны более 10 человек, сообщила пресс-секретаря МВД республики Ольга Чемоданова.
«Уже более десяти задержанных, но данные постоянно меняются», - сказала представитель ведомства.
По словам Чемодановой, все задержания связаны с нарушением законодательства о массовых мероприятиях, пишет РИА Новости.
Крупные беспорядки в Белоруссии начались после оглашения итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых стал Александр Лукашенко.