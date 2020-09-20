Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии

Валентина Пескова
17:34 20.09.2020
Бывший адвокат актера заявил, что защитить своего клиента он не смог, потому что тот - является слишком известным человеком.
Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Юрист Эльман Пашаев, которого официально лишили статуса адвоката на один год в связи с непрофессиональным поведением при работе над уголовным делом актера Михаила Ефремова, заявил, что более чем за десять лет работы у него «ни один человек не сел по ДТП». При этом, уточнил Пашаев, некоторые из его оправданных клиентов также, как и Михаил Ефремов, находились за рулем в нетрезвом виде в момент аварии.

Как пояснил Пашаев каналу НТВ, именно знакомые Ефремова, наслышанные об успехах адвоката в таких делах, посоветовали актеру обратиться за помощью именно к нему. Теперь юрист объясняет, что его известный подзащитный вполне мог бы получить условный срок, если бы дело не приобрело такую публичную огласку, а его клиент не был бы настолько знаменит.

«Если бы Ефремов был простым гражданином, о котором никто не знал, он бы получил условный срок и домой поехал», - заявил адвокат.

Напомним, Пресненский суд приговорил заслуженного артиста России к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. Сам Эльман Пашаев в течение года, на который его отстранили от адвокатской деятельности, намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами, для которых статус адвоката не требуется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
17:52 В стране и мире
Видео
В Бресте правоохранители применили слезоточивый газ на акции протеста: видео
17:20 ОПК
Видео
Проверка «Егорьевцем»: как в академии ВВС определяют незаметность истребителей
16:40 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
15:56 В стране и мире
Видео
«Мы считали его отцом»: ученик Борисова Рузиль Гатин рассказал о заслуженном наставнике
14:00 Армия
Видео
Полевой лагерь для размещения иностранных участников учения «Кавказ-2020» развернут на полигоне Капустин Яр
Популярное
Популярное
Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
Видео
Огромный аллигатор заплыл во двор частного дома в США: видео
Видео
Диетолог назвал продукты для поддержания иммунитета осенью
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.