Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии

Юрист Эльман Пашаев, которого официально лишили статуса адвоката на один год в связи с непрофессиональным поведением при работе над уголовным делом актера Михаила Ефремова, заявил, что более чем за десять лет работы у него «ни один человек не сел по ДТП». При этом, уточнил Пашаев, некоторые из его оправданных клиентов также, как и Михаил Ефремов, находились за рулем в нетрезвом виде в момент аварии.

Как пояснил Пашаев каналу НТВ, именно знакомые Ефремова, наслышанные об успехах адвоката в таких делах, посоветовали актеру обратиться за помощью именно к нему. Теперь юрист объясняет, что его известный подзащитный вполне мог бы получить условный срок, если бы дело не приобрело такую публичную огласку, а его клиент не был бы настолько знаменит.

«Если бы Ефремов был простым гражданином, о котором никто не знал, он бы получил условный срок и домой поехал», - заявил адвокат.

Напомним, Пресненский суд приговорил заслуженного артиста России к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. Сам Эльман Пашаев в течение года, на который его отстранили от адвокатской деятельности, намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами, для которых статус адвоката не требуется.