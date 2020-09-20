«Темная лошадка»: что известно о кандидате на пост вице-президента США

Чем ближе выборы в Соединенных Штатах, тем больше интересных историй появляется в американской прессе. На прошлой неделе вышли сразу три книги о промахах Трампа на посту президента. В скором времени республиканцы, скорее всего, ответят обидчикам. Но, вероятно, стараться особо не придется, так как Джо Байден сам гробит свою предвыборную кампанию многочисленными ляпами и странными выходками.



На этой неделе, выступая перед военными во Флориде, кандидат перепутал Ирак и Иран.

«Ежедневные армейские сводки сообщают, что число американских военных, которые гибнут в Иране и Афганистане, растет день ото дня» - сказал Байден.

Очередной конфуз ждал его на встрече с латиноамериканскими избирателями, где вместо вступительного слова кандидат неожиданно включил с телефона песню

Despacito.

Чем больше Байден говорит или делает, тем меньше сомнений в его слабом здоровье, а также больше внимания на себя перетягивает его зам - молодая и амбициозная Камала Харрис.

«Он ведет свою предвыборную кампанию в основном из своего убежища в Делавере. В отличие от молодой и с большим иммунитетом Камалы Харрис, которая имеет возможность разъезжать по стране, вести агитацию с избирателями. Эта стратегия приводит к тому, что Харрис в больше степени замечена в Америке, чем Байден», - заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Камала Харрис пока что «темная лошадка» для американских избирателей - известно о ней гораздо меньше, чем о той же Хиллари Клинтон. Однако это же может сыграть ей на руку.

Для американцев она - абстрактный образ черной женщины из демократической партии, символ либеральных перемен. По нынешним временам - не худший вариант.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анны Козловой.



Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.