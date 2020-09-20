Глава Минфина объяснил, зачем Россия дает кредит Белоруссии

Благодаря предоставлению кредита Белоруссии российская сторона сможет поддержать как белорусскую, так и собственную экономику, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава ведомства отметил, что таким образом обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, и не будет никаких задержек в оплате.

«Здесь обоюдный интерес. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнер, - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Также он подчеркнул надежность белорусской стороны, пояснив, что еще не было прецедентов нарушения сроков возврата займов.

О том, что Россия предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко.