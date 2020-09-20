Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия возобновляет международное авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска», - уточняется в публикации.

В то же время, российские граждане могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.



Уточняется, что с 21 сентября можно будет улететь в Нур-Султан, Бишкек и Минск, с 27 сентября - в Сеул. Полеты будут осуществляться один раз в неделю.

В связи с началом пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта. Постепенное возобновление международного авиасообщения началось с 1 августа. На данный момент уже открыты Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.