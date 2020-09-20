Мотоциклистам запретили в ночное время ездить в районе Патриарших прудов

В Центре организации дорожного движения Москвы приняли решение ввести ограничения на передвижение мотоциклистов в ночное время в районе Патриарших прудов. Как объяснили в ЦОДД, жители центра столицы не раз обращались к ним с жалобами на шум от моторов двухколесных транспортных средств.

«Движение здесь всегда очень оживленное - это излюбленное место горожан. Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. На окружной комиссии этот вопрос был рассмотрен», - рассказали «Звезде» в ЦОДД.

Запрет на поездки на мотоциклах будет действовать в популярном районе каждую ночь с 22.00 до 07.00 часов утра. А вот в дневное и вечернее время водители-мотоциклисты смогут ездить там свободно.