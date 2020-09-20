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«Мы считали его отцом»: ученик Борисова Рузиль Гатин рассказал о заслуженном наставнике

Валентина Пескова
15:56 20.09.2020
Театральный педагог и популярный телеведущий Михаил Борисов умер сегодня в возрасте 72 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Анатолий Ломохов, Globallookpress

Невосполнимой утратой назвал потерю своего мастера и педагога ученик Михаила Борисова, заслуженный артист Республики Татарстан, выпускник ГИТИСа Рузиль Гатин. Театрального режиссера и бессменного ведущего игры «Русское лото» не стало сегодня после того, как он почувствовал себя стало плохо накануне на съемках программы.

«Я думаю, любой студент скажет, что Михаил Борисович Борисов был для нас, как папа. Он был не просто нашим наставником, он для нас - отец, и это правда. Он к нам относился, как к своим детям, и переживал за какие-то неудачные моменты не только во время нашего студенчества, но и в дальнейшей нашей жизни. И безумно радовался, и безумно гордился - от всех от наших первых больших шагов на сцене, и все время поддерживал. Это всегда чувствовалось, такая поддержка от мастера безумно важна для любого артиста. К нему всегда можно было обратиться за советом, или просто поговорить о чем угодно - начиная от театра, заканчивая футболом. Мы сейчас все находимся в шоке, и я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Я могу сказать только - светлая память нашему мастеру и огромное спасибо ему за все», - прокомментировал ученик Михаила Борисова.

Как отметил Рузиль Гатин, Михаил Борисов обладал настоящим талантом - находить плюсы в своих учениках и развивать их в студентах.

«Когда мы уже сами не верили себя, когда ничего не получалось у нас, он просто просил успокоиться и четко идти к намеченной цели. И каждый из нас понимал, что нужно убирать свои слабые стороны и выделять сильные. Он всегда находился внутри коллектива и всегда вел за собой. Мы никогда не подведем нашего мастера», - заявил актер.

Михаил Борисов был бессменным ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото» с 1994 года. Являясь профессиональным режиссером по образованию, он преподавал в родном Театральном институте имени Бориса Щукина, являясь там художественным руководителем пяти режиссерских курсов и одного актерского. Кроме того, он руководил двумя актерскими курсами в ГИТИСе.

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