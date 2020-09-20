«Современные, с иголочки»: Путин рассказал, как Минобороны удалось построить медцентры в кратчайшие сроки

Президент России Владимир Путин прокомментировал строительство медицинских центров на территории страны силами Министерства обороны в короткие сроки, учитывая, что только подготовка строительной документации в других ситуациях может занимать по несколько месяцев.

«Они же военные, им некогда рассусоливать насчет этих документов», - сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что специалисты выполняют работу качественно и экспертизы проходят, как положено.

«Смотрите, как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки как бы - шестнадцать центров сразу, меньше чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, современные центры, с полным оборудованием», - рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

В начале пандемии коронавируса в кратчайшие сроки специалисты Минобороны начали строительство многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны.

По словам руководителя департамента строительства Министерства обороны Марины Балакиревой, всего за 2020 год введены в эксплуатацию двадцать многофункциональных военных Центров.