Белоруссия направит около $330 миллионов из кредита РФ на погашение долга перед «Газпромом»

Кредит, который будет выделен Белоруссии по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), составит 500 миллионов долларов, 330 миллионов из которых Белоруссия отдаст в счет погашения своего долга перед «Газпромом». Об этом заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов каналу «Россия 1».

Белоруссия является надежным заемщиком России, пояснил министр финансов, и прецедентов нарушения сроков возврата займов с ее стороны еще не было.

«Мы считаем, что это очень хороший заемщик», - отметил Антон Силуанов.

Ранее глава Министерства финансов сообщил, что кредит от Россия будет предоставлен Белоруссии в два этапа: один миллиард долларов в 2020 году, а затем еще 500 миллионов в 2021 году.