В стране и мире Трамп «благословил сделку» Oracle и TikTok Анна Берестовая Часть средств при покупке приложения будет направлено на развитие образования. © Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Globallookpress Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно отозвался о покупке корпорацией Oracle популярной социальной сети TikTok. «Я благословил сделку», - сообщил он прессе. Президент обозначил, что сделка «не имеет никакого отношения к Китаю» и является совершенно не представляющей опасности. Трамп также указал, что в рамках соглашения пять миллиардов долларов в рамках продажи приложения пойдут на развитие образования в качестве пожертвования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует