Трамп «благословил сделку» Oracle и TikTok
Часть средств при покупке приложения будет направлено на развитие образования.
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Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно отозвался о покупке корпорацией Oracle популярной социальной сети TikTok.
«Я благословил сделку», - сообщил он прессе.
Президент обозначил, что сделка «не имеет никакого отношения к Китаю» и является совершенно не представляющей опасности.
Трамп также указал, что в рамках соглашения пять миллиардов долларов в рамках продажи приложения пойдут на развитие образования в качестве пожертвования.