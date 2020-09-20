Песков рассказал, какую инициативу Лукашенко поддержал Путин

На встрече Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи поднималась тема проведения в республике конституционной реформы, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта инициатива Александра Лукашенко была поддержана президентом Путиным», - сказал представитель Кремля.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что диалог президентов был «весьма доверительный и крайне предметный».

«Уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга», - отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время, сложившиеся отношения позволяют лидерам откровенно обмениваться мнением по наиболее актуальным вопросам.

Крупные беспорядки в Белоруссии началась после оглашения результатов президентских выборов 9 августа. Граждане требуют аннулировать итоги и провести новое голосование, однако Лукашенко заявил, что повторное голосование можно будет провести только после принятия новой Конституции.