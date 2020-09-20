Пашаев намекнул на сумму гонорара от Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался прямо называть сумму, полученную им за участие в деле, но отметил, что в ней «много нулей».

«Нулей много», - сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ, добавив, что у него всегда «очень большие гонорары».

Ранее в Совете адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО) приняли решение о лишении Пашаева статуса адвоката.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.