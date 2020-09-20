Пашаев намекнул на сумму гонорара от Ефремова
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.
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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался прямо называть сумму, полученную им за участие в деле, но отметил, что в ней «много нулей».
«Нулей много», - сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ, добавив, что у него всегда «очень большие гонорары».
Ранее в Совете адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО) приняли решение о лишении Пашаева статуса адвоката.
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.