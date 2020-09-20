Песков назвал диалог президентов России и Белоруссии весьма доверительным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков описал диалог Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые встречались в Сочи 14 сентября, как «весьма доверительный». Такой комментарий представитель Кремля дал каналу «Россия 1».

«Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», - рассказал Песков.

Дмитрий Песков отметил, что Путин и Лукашенко «имеют давнюю историю своего диалога». Как напомнил пресс-секретарь, общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. Так, перед прошедшей встречей двух лидеров в резиденции Бочаров ручей, в Минск нанесла визит российская делегация во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Так что перед встречей уже непосредственно президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко все детали переговоров уже были проработаны и подготовлены.

Напомним, переговоры глав двух государств в Сочи проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.