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Смертельное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек

Анна Берестовая
01:37 20.09.2020
Два автомобиля столкнулись в лобовую на автодороге в Лискинском районе.
Смертельное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Воронежской области в результате аварии на автодороге «Мостовой переход через реку Дон» погибли четыре человека. Смертельное ДТП произошло в 19.55 по московскому времени в Лискинском районе.

По данным пресс-службы регионального отделения МВД РФ, автомобиль Renault Logan и ВАЗ-2110 в лобовую врезались друг в друга во время движения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Один человек получил повреждения и направлен в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего выясняются.

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