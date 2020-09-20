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Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

Валентина Пескова
13:55 20.09.2020
О госпитализации Уктама Барноева в министерстве здравоохранения Узбекистана впервые сообщили в конце июля.
Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса
© Фото: darakchi.uz

Курирующий в правительстве Узбекистана аграрную и продовольственную сферу вице-премьер Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе при кабинете министров страны, в сентябре динамика заболеваемости коронавирусом в Узбекистане вновь увеличилась.

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», - сказал представитель оперштаба.

Впервые о госпитализации Бароева в Минздраве Узбекистана сообщили в июле. Позже вице-премьер проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента, а затем - в Германии.

В конце июля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались председатель парламента Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

На сегодня, 20 сентября, число зарегистрированных случаев коронавируса в стране составило 51 235, всего от инфекции скончались 429 пациентов, 47 271 - выздоровели.

  

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