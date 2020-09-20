Тихановская отказалась видеть себя будущим президентом Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего главу страны.

«Не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии, потому что я себя так не позиционирую», - сказала Тихановская.

Она отметила, что выступает за новые президентские выборы, на которых выберут «очень сильного лидера, с которым Путин разговаривал бы, как с равным». Тихановская также заявила, что Белоруссия остается дружественной для России страной, и назвала президента РФ Владимира Путина мудрым руководителем. Слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии приводит РБК.

Ранее Европейский парламент не признал итоги выборов в Белоруссии, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.