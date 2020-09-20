Диетолог назвал продукты для поддержания иммунитета осенью

Осенний период, когда «оживились» вирусные инфекции, включая инфекцию COVID-19, коварен появлением сезонных простудных заболеваний. Защититься от них организму помогут продукты, укрепляющие иммунитет.

Как рассказал «Звезде» доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург, очень важно разнообразить свой ежедневный рацион полезными продуктами.

«Для того, чтобы питание поддерживало иммунитет организма, важно есть много как можно больше разноцветных овощей: морковь, томаты, перцы, тыква - все это содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать иммунитет. Второй момент - очень важно наличие витамина С в организме. Это, например, шиповник, который можно заваривать в чай, яблоки, и ягоды. Хотя и сейчас стоят довольно много», - объяснил специалист.

Далее в списке необходимых организму в осенний период продуктов идут те, которые будут отвечать за отсутствие возникновений воспалительных процессов. К ним относятся те, которые являются источником ненасыщенных омега-3 жирных кислот.

Так, к противовоспалительным и спасительным относятся три вида рыб на букву «С» - скумбрия, сардина и сельдь. Далее следуют орехи, среди которых особенно полезны грецкие, фундук и арахис. Заправлять салаты и винегреты рекомендуется в данный сезон льняным маслом. Кроме того, против воспалений помогут все те же яблоки и ягоды.