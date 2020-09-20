Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог назвал продукты для поддержания иммунитета осенью

Валентина Пескова
13:35 20.09.2020
В период, когда обостряются сезонные простудные заболевания, в рацион питания нужно включить продукты, которые защитят организм от проникновения микробов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Осенний период, когда «оживились» вирусные инфекции, включая инфекцию COVID-19, коварен появлением сезонных простудных заболеваний. Защититься от них организму помогут продукты, укрепляющие иммунитет.

Как рассказал «Звезде» доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург, очень важно разнообразить свой ежедневный рацион полезными продуктами.

«Для того, чтобы питание поддерживало иммунитет организма, важно есть много как можно больше разноцветных овощей: морковь, томаты, перцы, тыква - все это содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать  иммунитет. Второй момент - очень важно наличие витамина С в организме. Это, например, шиповник, который можно заваривать в чай, яблоки, и ягоды. Хотя и сейчас стоят довольно много», - объяснил специалист.

Далее в списке необходимых организму в осенний период продуктов идут те, которые будут отвечать за отсутствие возникновений воспалительных процессов. К ним относятся те, которые являются источником ненасыщенных омега-3 жирных кислот.

Так, к противовоспалительным и спасительным относятся три вида рыб на букву «С» - скумбрия, сардина и сельдь. Далее следуют орехи, среди которых особенно полезны грецкие, фундук и арахис. Заправлять салаты и винегреты рекомендуется в данный сезон льняным маслом. Кроме того, против воспалений помогут все те же яблоки и ягоды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.