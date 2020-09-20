В Латвии оценили последствия потери грузов из РФ

Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок. Главная причина – потеря грузов из РФ.

По его словам, Россия перенаправила товаропоток в свои порты, из-за чего латвийской компании пришлось делать акцент на сокращении затрат. В былые времена на российские грузы приходилось до 70 процентов перевозок «Латвийской железной дороги».

LDz лишилась перевозок нефти и нефтепродуктов, а также каменного угля, и Клейнбергс не видит возможности их восстановления. Из-за спада товаропотока компания подготовит новую стратегию. Слова Клейнбергса передает Baltic Course.