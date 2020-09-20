Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре со «Звездой» рассказала, какая погода ожидает столичный регион на следующей неделе.

По ее словам, первое заметное похолодание завершается, на следующей неделе будет происходить повышение температуры. Это связано с тем, что циклоны уходят на восток, а с запада распространяется антициклон.

В начале недели сохранится ветреная погода, возможны порывы до 15-17 м\с. Поначалу ожидается ветер западного направления, позже юго-западного и даже южного, который принесет более теплый воздух.

«В понедельник потеплеет до 15 градусов в Москве, в Подмосковье – 11-16. Следующие дни принесут еще более значительное тепло, но ночи будут прохладными. В Москве температура будет варьироваться от 5 до 10 градусов. В дневные часы максимальная температура – 18-23 градуса», - отметила Макарова.

После этого ожидается солнечная погода без осадков. Температурные значения, по словам специалиста, на следующей неделе превысят климатическую норму примерно на 5 градусов.