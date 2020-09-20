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В район Дворца независимости в Минске прибыла колонна спецтехники

Валентина Пескова
12:27 20.09.2020
Белорусская оппозиция сегодня планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах.
В район Дворца независимости в Минске прибыла колонна спецтехники
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Правоохранительные органы Белоруссии готовятся к несанкционированному митингу оппозиции, который должен сегодня состояться в Минске и других крупных городах страны. Как передает РИА Новости, в центр столицы страны уже прибыли колонны специальной техники.

Первым на площадь Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыл  грузовик с солдатами внутренних войск, которые должны взять под охрану стелу «Минск - город-герой» и площадь Государственного флага. Около нее уже выставлены милицейские заграждения. Следующими на площади появились четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну спецтехники сопровождали машины ГАИ.

Во время предыдущих несанкционированных митингов оппозиции, которые  также проходили по воскресеньям, митингующие уже пытались прорваться к Дворцу независимости. Однако МВД Белоруссии предупредило, что примет все меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан своей страны не участвовать в них.

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