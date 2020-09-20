В район Дворца независимости в Минске прибыла колонна спецтехники

Правоохранительные органы Белоруссии готовятся к несанкционированному митингу оппозиции, который должен сегодня состояться в Минске и других крупных городах страны. Как передает РИА Новости, в центр столицы страны уже прибыли колонны специальной техники.

Первым на площадь Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыл грузовик с солдатами внутренних войск, которые должны взять под охрану стелу «Минск - город-герой» и площадь Государственного флага. Около нее уже выставлены милицейские заграждения. Следующими на площади появились четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну спецтехники сопровождали машины ГАИ.

Во время предыдущих несанкционированных митингов оппозиции, которые также проходили по воскресеньям, митингующие уже пытались прорваться к Дворцу независимости. Однако МВД Белоруссии предупредило, что примет все меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан своей страны не участвовать в них.