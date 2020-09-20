В ВОЗ объяснили, почему в Европе ухудшается обстановка с COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в Европе в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 ухудшается. Особенно это заметно в Балканском регионе.

Как заявили в офисе ВОЗ в Белграде, это связано в первую очередь с несоблюдением мер защиты и требует жесткого усиления контроля.

«Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук», - сообщили в ВОЗ РИА Новости.

В организации подчеркнули, что, в первую очередь, профилактические меры не соблюдаются гражданами во время отдыха, на спортивных стадионах и в ночных клубах, во время празднования чего-либо и на прочих массовых собраниях.

В связи с тем, что закрытие границ негативно сказывается на туристическом бизнесе, власти некоторых стран Европы намерены разработать новые методы въезда для туристов, в частности, проведение двойного тестирования на COVID-19. На данный момент такая форма тестирования уже введена в Исландии.