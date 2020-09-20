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СМИ: ведущий «Русского лото» Борисов долго отказывался от госпитализации

Валентина Пескова
11:57 20.09.2020
Педагог Театрального института имени Щукина и бессменный ведущий популярной телеигры умер сегодня в возрасте 72 лет.
СМИ: ведущий «Русского лото» Борисов долго отказывался от госпитализации
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Михаил Борисов, почувствовав недомогание в субботу 19 сентября на съемках программы «Русское лото», бессменный ведущим которой он являлся на протяжении многих лет, не согласился на госпитализацию, когда в телестудию приехала бригада скорой помощи.

Как пишет «МК», коллеги телеведущего вызвали ему первую бригаду медиков в 12.35. Врачи констатировали у Борисов пониженное давление и затрудненное дыхание, и предложили ему госпитализацию. Однако он поехать в больницу не согласился.

Во второй раз врачи приехали по вызову в 15.45, когда состояние Михаила Борисова значительно ухудшилось. У педагога Щукинского института было отмечено развитие легочной эмболии, и он был доставлен в 36 городскую больницу.

Вечером того же дня Михаила Борисова перевезли в 52 больницу, где пациента подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти телеведущего не удалось. Ему было 72 года.

Михаил Борисов был бессменный ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото» с 1994 года. Будучи профессиональным режиссером по образованию, он преподавал в родном Театральном институте имени Бориса Щукина и являлся художественным руководителем пяти режиссерских курсов и одного актерского курса Театрального института им. Бориса Щукина. Кроме того, он руководил двумя актерскими курсами в ГИТИСе. Среди известных учеников мастера - Андрей Соколов, Александр Олешко, Мария Порошина, Екатерина Гусева, Николай Лукинский, Антон Макарский, Александр Семчев и другие.

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