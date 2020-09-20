СМИ: в Ираке силовики задержали главаря ИГ*
По данным телеканала, силовики устроили засаду террористам, в которую и попался главарь.
© Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress
В Багдаде (Ирак) задержан один из главарей «Исламского государства»*. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны.
По данным телеканала, силовики устроили засаду террористам, в которую и попался главарь: его люди готовили серию терактов, в том числе во время поминального шествия Арбаин.
Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки, которая финансировала ИГ*. В отношении шести граждан РФ были возбуждены уголовные дела. Группировка действовала в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.
*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.