СМИ: в Ираке силовики задержали главаря ИГ*

В Багдаде (Ирак) задержан один из главарей «Исламского государства»*. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны.

По данным телеканала, силовики устроили засаду террористам, в которую и попался главарь: его люди готовили серию терактов, в том числе во время поминального шествия Арбаин.

Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки, которая финансировала ИГ*. В отношении шести граждан РФ были возбуждены уголовные дела. Группировка действовала в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.