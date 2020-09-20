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За сутки в России подтверждено 6 148 новых случаев COVID-19

Валентина Пескова
11:26 20.09.2020
Как отметили в оперативном штабе, 22,7% новых инфицированных не имеют клинических проявлений коронавируса.
За сутки в России подтверждено 6 148 новых случаев COVID-19
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В России за минувшие сутки прибавилось 6 148 новых пациентов, у которых выявлен коронавирус. Из них 860 человек инфицированы в Москве, 188 пациентов - в Московской области, 214 жителей заболели в Санкт-Петербурге, 178 - в Ростовской области.

По данным оперативного штаба, новые случаи подтвержденной коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах страны. Из общего числа новых заболевших 1 397 пациентов (22,7%) не имеют клинических проявлений COVID-19.

Как отмечалось ранее, вчера в России число ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом впервые с 19 июля превысило шесть тысяч, составив 6 065 новых случаев.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в России составляет 1 103 399 пациентов, излечились полностью от инфекции - 909 357 человек, 19 418 - умерли.

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