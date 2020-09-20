От НДС освободили ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов
Как сообщается на сайте правительства, данный шаг позволит снизить стоимость автомобилей для перевозки инвалидов и увеличить количество таких машин в регионах.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов в РФ освобождаются от НДС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Как сообщается на сайте правительства, данный шаг позволит снизить стоимость автомобилей для перевозки инвалидов и увеличить количество таких машин в регионах.
В правительстве подчеркнули, что в постановлении говорится о легковых машинах, которые оснащены поручнями, подъемниками, креплениями, средствами безопасности и оповещения. Записи о наличии таких приспособлений должны иметься в свидетельстве о безопасности конструкции машины или в одобрении типа ТС.