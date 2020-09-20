Ученые установили причину возникновения мигрени

Медицинские специалисты до сих пор не могут установить природу возникновения мигрени и найти эффективный способ ее лечения. Однако одну из причин ее возникновения, кажется, удалось выявить сотрудникам Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU).

С помощью экспериментов на мышах японские специалисты установили, что в основе возникновения мигрени может лежать перенапряжение нейронов.

Как указано в результатах исследования на сайте учебного заведения, в нормальном состоянии нейроны мозга взаимодействуют друг с другом путем передачи нейротрансмиттеров. После этого они подвергаются так называемому обратному захвату, что предотвращает повторное использование нейротрансмиттера и перевозбуждение нейронов.

Мигрень, отмечают специалисты, связана с так называемой «кортикальной депрессией». Для такого рода депрессии характерна резкая смена гиперактивности нейронов путем их подавления. Как полагают японские ученые, что предрасположенность к этому состоянию связана с нарушением транспортировки возбуждающего нейромедиатора глутамата.