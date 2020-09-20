В стране и мире В пресс-службе «Столото» выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова Кирилл Васин Михаил Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АГН Москва, Global Look Press Руководитель пресс-службы «Столото» Светлана Понкратова в разговоре со «Звездой» выразила соболезнования близким в связи со смертью ведущего лотереи «Русское лото», советского и российского режиссера Михаила Борисова. «Буквально несколько минут назад его сын подтвердил смерть отца. Мы приносим соболезнования и очень скорбим», - сказала Понкратова. Смерть телеведущего «Звезде» подтвердил ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Также соответствующее сообщение появилось на сайте института. Михаил Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали его для более тщательного обследования и оказания помощи. Позже в СМИ появилась информация о смерти ведущего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует