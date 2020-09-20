Названы самые частые причины блокировки SIM-карт

Если сигнал у смартфона отличный и он без проблем принимает звонки, а вот позвонить с него, наоборот, не удается, значит его SIM-карта заблокирована. Как рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, чаще всего это происходит, если паспортные данные владельца не соответствуют тем, которые указаны в договоре с оператором.

Как пишет «Российская газета», оператор сотовой связи может также заблокировать SIM-карту владельца, если ее украдут или перевыпустят без ведома владельца. Другой часто причиной блокировки карты может стать рассылка спама. Это особенно актуально, когда номер телефона используют для телемаркетинга.

«Более прозаичная причина блокировки - уход счета в "минус" или неиспользование номера на протяжении шести месяцев», - добавил Лоевский.

В случае, если SIM-карта вашего телефона окажется заблокированной, эксперт рекомендует связаться с оператором с другого номера и выяснить причину, по которой он решил приостановить работы вашей SIM-карты. Вполне возможно, что для того, что разблокировать номер, владельцу телефона придется самостоятельно посетить салон связи с паспортом. Как объяснил Илья Лоевский, если оператор отказывается от сотрудничества и не разъясняет ситуацию, клиент вправе отправить ему претензию, а после - даже обратиться в суд.