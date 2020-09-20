Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой

Психолог Елена Пояркова рассказала, как справиться с осенней хандрой.

По ее словам, наступление холодов и сокращение светового дня способствуют ухудшению настроения, возникновению апатии и сонливости – это реакция психики на изменившиеся условия.

Но с этим можно бороться. По мнению Поярковой, нужно сохранять режим дня, заниматься спортом, регулярно гулять. Также в борьбе с хандрой помогут встречи с друзьями. Об этом специалист рассказала ТАСС.