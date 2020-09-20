СМИ назвали нового исполнителя роли Джеймса Бонда
Ранее сообщалось, что Дэниел Крэйг покинет франшизу после пятого фильма с его участием.
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Следующим исполнителем роли легендарного секретного агента 007 может стать популярный американский актер Том Харди. Такую информацию сообщает западная пресса.
Объявление нового актера, который изобразит Джеймса Бонда, должно быть сделано в ноябре, однако, как замечают СМИ, в связи с ситуацией с пандемией COVID-19, дата может быть перенесена на более позднее время. Об этом пишет Mirror.
До этого в прессе сообщалось, что Дэниел Крэйг, снявшийся в нескольких фильмах классической франшизы, покинет серию после пятой картины.
Ранее британского актера и режиссера Шона Коннери назвали лучшим в истории исполнителем роли агента 007 Джеймса Бонда.