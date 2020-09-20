СМИ назвали нового исполнителя роли Джеймса Бонда

Следующим исполнителем роли легендарного секретного агента 007 может стать популярный американский актер Том Харди. Такую информацию сообщает западная пресса.

Объявление нового актера, который изобразит Джеймса Бонда, должно быть сделано в ноябре, однако, как замечают СМИ, в связи с ситуацией с пандемией COVID-19, дата может быть перенесена на более позднее время. Об этом пишет Mirror.

До этого в прессе сообщалось, что Дэниел Крэйг, снявшийся в нескольких фильмах классической франшизы, покинет серию после пятой картины.

Ранее британского актера и режиссера Шона Коннери назвали лучшим в истории исполнителем роли агента 007 Джеймса Бонда.