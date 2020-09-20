В Петербурге закрыли спортклуб после отравления детей парами хлора

В Санкт-Петербурге городское управление Роспотребнадзора России объявило официальный запрет на работу спортивного комплекса, в котором накануне массово пострадали посетители.

Восемь детей, купавшихся в бассейне фитнес-центра, отравились парами хлора. Пятеро из них были госпитализированы. Подростка 15-ти лет и маленьких детей 7-8-летнего возраста направили в петербургскую детскую больницу с ущербом здоровью легкой и средней тяжести.

На месте происшествия было произведено санитарно-эпидемиологическое расследование, выявившее большое количество нарушений, несущих опасность жизни и здоровью клиентов. Соответствующую информацию сообщает ведомство на своем сайте.