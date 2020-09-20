В пресс-службе «Столото» не подтвердили информацию о смерти ведущего Михаила Борисова

Ведущий лотереи «Русское лото», советский и российский режиссер Михаил Борисов находится в больнице, информация о его смерти является ложной. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе «Столото».

«Мы обеспокоены поступающей информацией о его смерти, но официального подтверждения или опровержения у нас нет», - говорится в сообщении.

Михаил Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали его для более тщательного обследования и оказания помощи. Позже в ряде СМИ появилась информация о якобы смерти ведущего.