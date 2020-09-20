В стране и мире «Почувствовал себя плохо»: сестра Борисова рассказала о его госпитализации Лина Давыдова Ведущего лотереи «Русское лото» госпитализировали прямо во время съемок передачи. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сестра ведущего лотереи «Русское лото» Михаила Борисова не подтвердила информацию о его смерти в больнице. «Пока мы ничего не знаем. Он просто в больнице, его госпитализировали прямо с телевидения. Он почувствовал себя плохо. Пока никто ничего не знает, они устанавливают диагноз», - рассказала Нина Борисовна в комментарии «Звезде». Бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов был госпитализирован во время записи очередного выпуска программы. О его состоянии пока ничего неизвестно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует