Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобрнауки разъяснили новые правила приема в вузы

Кирилл Васин
08:04 19.09.2020
К примеру, конкурсные списки при поступлении будут обновлять не менее пяти раз в день, а зачислять на очное бюджетное отделение начнут в два этапа, а не три.
В Минобрнауки разъяснили новые правила приема в вузы
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков разъяснил новые правила приема в высшие учебные заведения, которые начнут действовать со следующего учебного года.

К примеру, вузы обязали принимать документы на поступление онлайн наряду с личной подачей и отправкой по почте. Также учебные заведения смогут увеличить количество направлений и специальностей, заявление на поступление на которые сможет подать человек в рамках одного вуза. Раньше их было только три, теперь их можно увеличить вплоть до десяти.

Также, по словам Фалькова, вузы самостоятельно установят вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих.

«В зависимости от того, по какому предмету баллы ЕГЭ у поступающего выше, он сам сможет решить, какие именно результаты предоставить в вуз. Например, по физике или математике», - сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, конкурсные списки при поступлении будут обновлять не менее пяти раз в день, а зачислять на очное бюджетное отделение начнут в два этапа, а не три. Подробная информация о правилах приема должна быть размещена вузами на официальных сайтах не позже 1 ноября года, предшествующего году приема, а не 1 октября, как это было раньше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
08:34 В стране и мире
Ученые назвали разрушительные последствия для мозга от COVID-19
07:33 В стране и мире
Представлены четыре сценария проведения «Евровидения-2021»
07:14 В стране и мире
В Раде рассказали, как пострадает Украина в случае блокировки «Северного потока-2»
04:04 В стране и мире
Видео
«Все время здоровался»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве двух сестер в Рыбинске
02:59 В стране и мире
Паломники-хасиды пытаются штурмовать украинскую границу
Популярное
Популярное
Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
Видео
Ленивые убийцы и «экономика поцелуев»: в США вручили Шнобелевскую премию
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Две по цене одной: как Илон Маск хотел купить российские ракеты для SpaceX
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.