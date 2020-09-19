В Минобрнауки разъяснили новые правила приема в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков разъяснил новые правила приема в высшие учебные заведения, которые начнут действовать со следующего учебного года.

К примеру, вузы обязали принимать документы на поступление онлайн наряду с личной подачей и отправкой по почте. Также учебные заведения смогут увеличить количество направлений и специальностей, заявление на поступление на которые сможет подать человек в рамках одного вуза. Раньше их было только три, теперь их можно увеличить вплоть до десяти.

Также, по словам Фалькова, вузы самостоятельно установят вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих.

«В зависимости от того, по какому предмету баллы ЕГЭ у поступающего выше, он сам сможет решить, какие именно результаты предоставить в вуз. Например, по физике или математике», - сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, конкурсные списки при поступлении будут обновлять не менее пяти раз в день, а зачислять на очное бюджетное отделение начнут в два этапа, а не три. Подробная информация о правилах приема должна быть размещена вузами на официальных сайтах не позже 1 ноября года, предшествующего году приема, а не 1 октября, как это было раньше.